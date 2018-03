Műtős szelfit posztolt Tóth Vera a közösségi oldalára. Aggodalomra azonban semmi ok. Egy évforduló miatt tette ki közösségi oldalára ezt a 2 évvel ezelőtti fotót, amikor is gyomorszűkítő műtétet hajtottak végre rajta. Az énekesnő meghatóan írt most erről a beavatkozásról, amitől újjászületett:

Ma 2 éve ezen a napon toltak a műtőbe azért, hogy egyszer és mindenkorra megszabaduljak azoktól a problémáktól, melyek miatt nem tudtam elhagyni a plusz, mindent elfedő réteget, ami az évek során rám ragadt. Életem legjobb döntése volt!

– írta a fotóhoz az énekesnő, aki műtét utáni fotóiból is megosztott jó párat, hiszen a beavatkozás teljesen megváltoztatta az életét, és azóta sokkal jobban szereti a testét, és merészebben is öltözködik.

Kívánok Mindenkinek nagyon boldog ünnepet, feltámadást, újjászületést!

– tette hozzá.