71 éves korában meghalt a világhírű írónő, Anita Shreve. Szóvivője szerint rákos megbetegedés okozta az írónő halálát.

Shreve 1946-ban született Bostonban, előbb középiskolai tanárként dolgozott, majd pedig újságíróként.

#AnitaShreve Author of ‘The Pilot’s Wife’ and ‘Resistance,’ Dies at 71 https://t.co/sMUpsnrfWk pic.twitter.com/3t8QPPIkQI

— 745ng (@745ng) 2018. március 31.