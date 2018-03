Egy sláger, 200 millió eladott lemez: 50 éves Céline Dion

Jó két évtized után már egyáltalán nem újdonság, hogy – bár használhatnánk az információk kifogyhatatlan tárházaként is – az internet leginkább a hülyeség előállításának és fogyasztásának fellegvára – az ember már csak ilyen monomániás állatfajta, főleg falkában. Ez most onnan jutott eszünkbe, hogy ötvenedik születésnapját ünnepli Céline Dion, aki a világ egyik legsikeresebb énekesnője 200 millió eladott lemezével, és az egyik legfordulatosabb, idestova 38 éve tartó popkarrier tulajdonosa, nem mellesleg pedig hallatlanul érdekes karakter is. Az emberek 99 százaléka viszont mégis egyetlen számával, a Titanic betétdalaként népszerűvé, majd egyre népszerűtlenebbé vált My Heart Will Go On-nal azonosítja, és az interneten is ennek kapcsán tobzódik ahelyett, hogy mondjuk megismerné egy kicsit közelebbről az előadót.

Persze nem kell álszentnek lenni, valamennyire mindannyian monomániások vagyunk, és szeretjük a hülyeséget, úgyhogy nincs is okunk megtagadni bárkitől – csak épp lehetne egy kis egyensúlyra törekedni. Ebben a szellemben köszöntjük tehát most az énekesnőt, vagyis összegyűjtünk róla néhány érdekességet, de közben bő kézzel adagoljuk a My Heart Will Go On-ra épülő webfolklórt is.

1. Valószínűleg mindenki érdekesnek tartaná: Céline Dion meglehetősen nagy családba született, meglehetősen későn: ő a legkisebb a háztartásbeli Thérèse és a hentes Adhémar-Charles 14, azaz tizennégy gyermeke közül. Anyja 41 múlt, legidősebb nővére a 22-höz közeledett, legkisebb nagytestvérei, Paul és Pauline pedig négy nap híján hatévesek voltak, amikor világra jött.

Mindeközben az internet: A hamisan elfurulyázott My Heart Will Go On-hoz készült, súlyos agykárosodást okozó videót nézegetve fetreng a röhögéstől.

2. Valószínűleg mindenki érdekesnek tartaná: A zenét nem Célion Dion vitte be a családjába: a későbbi énekesnő már a nevét is egy Hugues Aufrey-dal után kapta, a szülei pedig egy Kelly Family-jellegű nagy családi együttest és egy kis zenés bárt is működtettek, ahol a gyerekek rendszeresen felléptek.

Mindeközben az internet: Azon vihorászik, hogy a My Heart Will Go On minden filmjelenet alá passzol.

3. Valószínűleg mindenki érdekesnek tartaná: Céline Dion karrierje körülbelül úgy indult, mint egy Disney-hercegnő története: az énekesnő 12 évesen, anyjával és Jacques bátyjával írta első dalát, a Ce n’était qu’un rêve-et, amit aztán egy másik fivére, Michel rögtön el is küldött René Angélil menedzsernek, akinek a nevét egy Ginette Reno-album hátsó borítójáról nézte ki magának. Angélilnek pedig a felvétel annyira tetszett, hogy megkönnyezte, és azonnal jelzálogot vett fel a házára, hogy sztárt csinálhasson Dionból – majd később a köztük lévő 18 éves korkülönbség dacára egy életre egymásba is szerettek a lánnyal.

Mindenközben az internet: Még mindig azon szórakozik, hogy a My Heart Will Go On minden filmjelenet alá illik.

4. Valószínűleg mindenki érdekesnek tartaná: Angélil ötlete alapján Céline Dion tizennyolc éves korában szájsebészeti beavatkozásoknak vetette alá magát, hogy előnyösebbé váljon a külseje, majd visszaült az iskolapadba is, hogy az angol akcentusát pallérozza. Ennek ellenére a kiejtése (az éneklés közben bemutatott gesztikulációjával együtt) állandóan paródiák tárgya.

Mindeközben az internet: Álrészeg áloroszok felejthetetlen előadásában hallgatja a My Heart Will Go On-t.

5. Valószínűleg mindenki érdekesnek tartaná: Az emberek általában merevnek és humortalannak gondolják a húsz év alatt alig változó Céline Diont, amiben az is közrejátszik, hogy az énekesnő egyáltalán nem akarja, hogy a csapból is ő folyjon. Éppen emiatt ha feltűnik valahol, többnyire mindenki meglepve veszi tudomásul, hogy kifejezetten szószátyár, és nagyon szeret ökörködni, sőt egy kicsit hajlamos túl is tolni a dolgokat. Itt például Jimmy Fallonnal utánoz más énekeseket, és a végére teljesen elszabadul a pokol.

Mindeközben az internet: Ráébred, hogy a My Heart Will Go On a Star Wars-előzménytrilógia halálaihoz is kivétel nélkül illik.

6. Valószínűleg mindenki érdekesnek tartaná: Céline Dion felmenői között ott van Zackarie Cloutier, a 17. századi francia telepes, aki az egyik legnagyobb és legnevesebb québeci család alapítója volt. Ez azért jelentős, mert az a bizonyos család akkorára nőtt, hogy Cloutier-nek már az 1800-as évekre több mint tízezer leszármazottja volt, a sarjak mára még nagyobbra nőtt tömegében pedig ott van Hillary Clinton, Kamilla hercegné, Justin Bieber, Madonna, Ryan Gosling, Angelina Jolie, Beyoncé és Solange Knowles, Avril Lavigne, Alanis Morissette és Shania Twain is, azaz a felsoroltak mind távoli rokonai hősnőnknek.

Mindeközben az internet: Nem felejti a magyar közszolgálati televíziózás történetének nevezetes szingularitását, a My Heart Will Go On valamilyen okból soronként félig magyarra fordított, félig angolul hagyott átiratát. Minden éjjel, my dream, itt vagy, és én feel you!

7. Valószínűleg mindenki érdekesnek tartaná: Noha gyerekkorától fogva minden vágya az volt, hogy híres énekesnő lehessen, a családért Céline Dion kétszer is lemondta koncertjeit, és odahagyta a karrierjét: az ezredfordulón első gyermeke születése és férje rákja miatt vonult átmenetileg vissza, 2014-ben pedig ismét Angélil egészségügyi problémái miatt tette le a mikrofont.

Mindeközben az internet: Bebizonyítja, hogy kellő tehetséggel és ötletességgel a My Heart Will Go On tényleg minden jelenet alá odavágható.

8. Végül, de nem utolsósorban valami, amit mindenki tud, de nem lehet elégszer elmondani: Céline Dion kivételesen erős nő, akit imádott férje halála rettenetesen lesújtott, de megtörni nem tudott: gyásza ellenére kitart három közös gyermekük érdekében, és mostanra a karrierjét is újraindította. A sors furcsa fintoraként pedig a történtek tükrében a My Heart Will Go On is új értelmet nyert, és legyen bármilyen szomorú az apropó, a rosszul öregedő Titanicról leválasztva új erőre is kapott. Egyszer akár meg is próbálhatjuk meghallgatni úgy, ahogy van.