Várkonyi Andrea az életéért vetődött

Várkonyi Andrea korábban mesélt arról, hogy Szalay Balázzsal belevágnak egy alaszkai utazásba. Az Ilditarod szánhúzó versenyen forgatott a páros a SuperTV2-nek, és nem mindennapi kalandban volt részük, nem véletlenül féltette Bochkor Gábor a párját. Erről Várkonyi Andrea mesélt a BEST magazinnak.

„Elsősorban a hideg és a szabad ég alatt alvás miatt aggódtak, de megpróbáltam bagatellizálni a körülményeket, pedig… Alaszkában egészen át kellett értékelnem a nagy hó fogalmát.”

Bár beszerzett egy -40 fokot is bíró kabátot, mégsem tudott felkészülni az ottani hidegre. A keze pedig még most is fáj a hómobilozástól, hiába van motorvezetői rutinja, sőt terepralizott is korábban.

„A motoros rutinom segített elkerülni egyszer egy nagyon veszélyes helyzetet: elrántottam a kormányt, és hátrafelé levetődtem a hómobilról, különben fának csapódtam volna.”

Itt még közel sem értek véget a megpróbáltatások, volt, hogy hidegben a szabad ég alatt aludtak, és gyakorlatilag el voltak vágva a külvilágtól. De bővebben a Bestnek mesált a műsorvezető.