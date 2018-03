Ördög Nóra kisebb sokkot kapott

Ördög Nóra bomba anyuka, ezt már többször is bizonyította. Már párszor elmondta, hogy a kislánya, Mici személyiségében is, külsőre is nagyon hasonlít rá, igazi nő. Most azonban egy olyan dolog történt, amire a műsorvezető sem számított. Mici még nincs ötéves, de már úgy viselkedik, akár egy felnőtt, amin Ördög Nóra igencsak meglepődött.

„Hétvégén kaptam egy kisebb sokkot… Blogbejegyzés lett belőle” – írta legfrissebb fotójához Ördög Nóri, majd a blogján meg is indokolta.

Tegnap délután a lányom elém állt egy papírral, és azt kérte, írjam rá, hogy »FOGLALT«. Kicsit később módosította a kérést: »FOGLALT VAGYOK«. Tollat is mellékelt hozzá, rózsaszínűt, és abban is a segítségemet kérte, hogy ragasztó kerüljön a figyelmeztető jelzésre. Mondhattam volna ezer dolgot, de nem akartam ellenkezni. Nem is tudtam volna, mert az a rengeteg féle érzés, ami hirtelen elöntött, szabályosan odaszögezett a székhez

– írta a műsorvezető, de az is kiderült, hogy nem tartott sokáig a csajoskodás, Mici perceken belül visszatért a „régi” önmagához.