Ónodi Eszternek megjött a kedve a második gyerekhez

Ónodi Eszter nemrég ünnepelte a 45. születésnapját, és egy rádiós műsor statisztikája szerint a magyar férfiak többek között vele randevúznának a legszívesebben. Talán azért is, mert a színpadon és a kamera előtt fantasztikus átalakulásokra képes, viszont amikor nem dolgozik, olyan mesterkéletlen és józan, hogy azt bárki elirigyelheti tőle. Mondhatjuk, hogy bárkit eljátszik, de megjátszani nem hajlandó magát, ez derült ki a BEST magazinnak adott interjúból is.

„Nyár óta megállás nélkül dolgoztam. Izgalmas, de fárasztó volt az Aranyélet, a Valami Amerika 3 és a Korhatáros szerelem forgatása, a színházban Ibsen Nóra című darabjának a főszerepét játszom épp.”

Sok más mellett szóba került, hogy Ónodi Eszter a Valami Amerika 3-ban várandós nőt alakított, és újszülöttekkel is forgatott, mindez pedig, mi tagadás, felszínre hozta a kérdést, akar-e még egy gyereket.

„A kedvem megjött, de az életkorom feltesz bizonyos kérdéseket… Mégiscsak negyvenöt éves vagyok.”

A párjával, Keszég Lászlóval néha már a kiskamasz fiuk, Zsigmond mindennapjait is extra erőfeszítések árán tudják megszervezni, és ahogy mondja, ő maga sem nagycsaládból származik, ezért nem is volt számára soha elsődleges a sok gyerek.

„És azt hiszem, nem is ehhez a létformához illő szakmát választottam.”

Bár Ónodi Eszter ritkán mesél a párjáról, ezúttal a családi életük kapcsán is sok minden kiderült. Többek között az is, hogy ez nem volt szerelem első látásra, és hogy Stohl Andrásnak köszönhetik, hogy végül összejöttek, ő rendezte azt a bulit, ahol egymásra találtak.

„Szoktunk is viccelődni, hogy a kapcsolatunknak Buci a keresztapja.”

A színésznő magánéletéről, gyereknevelési elveiről és arról, miért mond nemet bizonyos szerepekre, részleteket olvashatsz a Bestben.