Kiderült, kik versenyeznek sztárcsapatban – Íme az Ide süss! celeblistája

Az Ide süss! sajtótájékoztatóján is elhangzott, hogy a műsor különkiadása április 1-jén 19 órakor kerül adásba, de akkor a VIASAT3 szereplőinek névsora még titok volt. Most ez is kiderült:

Ők az Ide süss! sztáros különkiadásának szereplői:

Ganxsta Zolee

Köllő Babett

Varga Győző

Molnár Andi

Cinthya Dictator

Risztov Éva

Gáspár Győző

Sütő Enikő

Nem tudjuk megjósolni, hogy kitől mit várhatunk, de az biztos, hogy a Feleségek luxuskivitelben-ből megismert Köllő Babett profi a konyhában, otthon sokat süt-főz. Kérdés, hogy egy idegen konyhában mennyire találja fel magát. Mondjuk neki biztosan nem a robotgép összeszerelése lesz a kihívás, mint egyeseknek.

Korábban Hajós András mesélt arról, hogy érdekes volt látni, ahogy mondjuk Ganxsta Zolee is izgul egy ilyen versenyen, és egyikük sem állt nagy mellénnyel a zsűri előtt, amikor értékelték a sütőtudományukat.

Nézd meg az ízelítőt az első sztáros Ide süss! adásból: