Liptai Claudia csúnyán beszólt a kollégáinak

Liptai Claudia legyőzte Majkát és ByeAlexet: elvitte előlük a legjobb zsűritagnak járó díjat a Televíziós Újságírók Díjátadó Gáláján. Miközben átvette a díjat be is szólt a kollégáinak. “Jobban ragozok magyarul, mint ők, talán ezért kaptam” – mondta nevetve a műsorvezető. A többi zsűritag nyilván nem sértődött meg, rá, hiszen Liptai Claudia csak önmagát adta, el is mondta, hogy ez a legfontosabb. ” Tök jó ez a játszótér, amiben nem szabad sokat várni az estétől. A trükk, hogy az ember próbáljon önmaga lenni, az a legnehezebb, de ezt díjazzák. Örülök, hogy elmondhatom a véleményemet, amíg a fülemre nem szólnak, hogy most már fogd be a szád” – mondta el a véleményét a zsűrizésről.

A Televíziós Újságírók Díjátadó Gála díjazottjai: