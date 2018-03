Jogerőssé vált az ítélet Pécsi Ildikó ügyében

Mint ismeretes, a Kossuth-díjas művésznő és egykori menye ingatlanpere még 2015-ben kezdődött, miután Pécsi Ildikó és Szűcs Lajos fia, Csaba bejelentette válását Pártos Csillától. A jógaoktatóként dolgozó exfeleség azonban a szakítást köve­tően is a rózsadombi ingatlanban lakott a fiával, Csabával. Pécsi Ildikó ekkor jogi útra terelte az ügyet, mert szerette volna, ha az évtizedek munkájával megteremtett ingatlan az ő tulajdonában marad. Most a bíróság neki adott igazat – írtja a Blikk.

“A magyar bíróság döntött, február 15-én jogerőssé vált az az ítélet, amely kimondja, hogy Pártos Csillának és fiának távoznia kell Pécsi Ildikó ingatlanából 15 napon belül. Pártosnak több mint egy hónapja volt kiköltözni, ám még mindig a házban lakik, így kénytelenek leszünk ügyvédi levélben felszólítani őt, hogy távozzon. Végrehajtást is indíthatnánk ellene, de már egyébként is nagy a feszültség a családban, nem szeretnénk ezzel is szítani az indulatokat” – fogalmazott dr. Magyar György, Pécsi Ildikó ügyvédje.