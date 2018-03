Iszak Eszti ledobta a textilt

Sokan nem gondolnák, hogy Iszak Eszti magabiztos kisugárzása legtöbbször a fehérneműjének köszönhető. Mi, nők, egyetérthetünk ezzel a kijelentéssel, hiszen nincs is jobb annál, ha egy bugyi vagy melltartó kényelmes, általában meghatározza a napunkat, hogy mit viselünk. Nos, Iszak Eszti azért választotta azt a fehérneműt, amelynek a kampányában részt vesz. Ehhez pedig kötelezők a melltartós fotók – szerencsére a műsorvezető nem fosztja meg férfi rajongóit az örömtől.

,,(…) a tavalyi őrültködéstől most sem mentünk sokkal messzebb” – írta a fotójához Eszti. A követői persze oda-vissza vannak tőle, ami nem csoda, hiszen brutálisan csinos. A képhez még Dombóvári István is kommentelt, aki megosztotta Esztivel, hogy neki is ilyen fehérneműi vannak otthon, persze a műsorvezető egyből bizonyítékot kért. Alig várjuk a dolog folytatását…