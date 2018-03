Hosszú Katinka és Shane Tusup újra együtt!

Hosszú Katinka és Shane Tusup házassági válsága pár hónapja tart, most azonban úgy látszik, sikerült helyrehozniuk a kapcsolatukat. Az Iron Lady közös képet posztolt a közösségi oldalán, így tudatva a világgal, hogy minden rendben van közöttük.

„Te és én a világ ellen” – írta a bejegyzéséhez Hosszú Katinka, akit mostanában többször is együtt láttak a férjével, szinte biztos volt, hogy a kapcsolatuk helyrehozásán munkálkodnak. Shane és felesége még nyaralni is együtt utazott, már akkor lehetett tudni, hogy újra együtt vannak. A minap Hosszú Katinka édesapja is nyilatkozott, aki elmondta, reméli, a fiatalok újra összejönnek.

A rajongók imádják az új, közös fotót: kevesebb, mint 20 perc alatt majdnem 7 ezer lájkot gyűjtöttek, több mint százan osztották meg a bejegyzést, és 300-an hozzá is szóltak.