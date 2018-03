Emlékszel még erre a fiúra az ‘N Sync bandából?

Azok a 90-es évek! Amikor feloszlott a Take That, és a kamaszlányok egyik fele a Backstreet Boys, a másik tábor pedig az ‘N Sync posztereivelel plakátolta tele a szobáját. Emlékeztek még az öt srácra? Oké, Justin Timberlake ma is rivaldafényben él, de a többiekkel mi a helyzet?

Lance Bass például hosszú évekig járt a NASA-ba képzésekre, mert szeretett volna kijutni az űrbe, azonban a szponzora egy idő után kihátrált mögüle, így bukta a helyét az űrhajóban. 2006-ban a People magazinnak mesélt arról, hogy homoszexuális, majd egy könyvet is írt, amely felkerült a New York Times sikerlistájára. Az ‘N Sync egykori tagja 2014-ben házasodott meg. Egyik legjobb barátja nem más, mint Kim Kardashian anyja. A napokban pedig a US Weekly online kiadásának új részében főzőcskézett.