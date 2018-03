Beszédes jelek: Aurelio és Nádai Anikó szakítottak?

Nádai Anikó és Aurelio ősszel jelentették be, hogy együtt vannak. Azóta több rendezvényen is megjelentek együtt, de sosem kérkedtek a kapcsolatukkal. Anikó és Aurelio nemrég egy közös interjút is adtak az NLCafe.hu-nak, akkor úgy tűnt, hogy minden rendben van, azonban a legutóbbi jelek nem erre utalnak. A közös képeik ugyanis lekerültek az Instagramjukról, csupán egy maradt fent Anikó oldalán, de azon sem csak ketten szerepelnek.

Ez, a szilveszterkor készült kép maradt fent Nádai Anikónál, pedig biztos, hogy Story gálán is készítettek közös fotót, ami egyből az Instagramján landolt. Sokan már azt találgatják, hogy vajon mi történhetett, miért maradnak el a közös megjelenések. Egy, az Anikó show-ban dolgozó kolléga szerint a RTL Klub székházában sem látni őket együtt, sőt, még a forgatásokon sem turbékolnak úgy, mint régebben. Korábban már előfordult, hogy arról pletykáltak, vége a kapcsolatnak, de Aurelio és Anikó egy közös fotóval cáfoltak rá.