Óriásit villantott tánc közben Anastacia

A popcsillag Anastacia kellemetlen balesetet szenvedett az amerikai Dancing with the Stars című televíziós műsorban. Az biztos, hogy az énekesnő visszatérése a táncparkettre emlékezetes lett. Anastacia és profi versenytáncpartnere, Maykel Fonts mellett egészen addig remekelt, amíg az emelés nem következett, a dolgok ott váltak kellemetlenné. Mikor Fonts felemelte Anastaciát a levegőbe, annak ruhája a nyakáig felszakadt, megmutatva így olyan bájait is, amit nem a nagyközönségnek szánt.

A páros így is rengeteg pontot kapott produkciójára, talán a bírák ezzel akarták kompenzálni az énekesnő kínosan megélt pillanatait. Az előadás után Anastacia az Instagramon köszönetet mondott táncpartnerének, aki a szerencsétlen baleset ellenére számos örömteli percet szerzett neki.

