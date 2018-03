Ő Ábel Anita új partnere

Ábel Anita nemrég elbúcsúzott a TV2-től, a Sztárban sztár + 1 kicsi volt az utolsó produkció a csatornán, amelyben szerepelt. Később kiderült, hogy Anita mégis forgat, és azt is elárulta, hogy zsűritagként tér vissza, ez viszont eddig egy titkos projekt. A munkálatok már elkezdődtek, most azt is megosztotta, kivel vezeti majd a műsort – Rákóczi Feri lesz a partnere.

„Újra együtt” – írta a képhez Ábel Anita, aki a hashtagekből kiindulva még mindig titkolja az új projektet, amelyben részt vesz. A műsorvezető-színésznő egyébként ragyog, amit a rajongók is észrevettek – sokan az öltözködésével kapcsolatban kérdezgették.