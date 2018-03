Szerednyey Béla felkészült a nagypapa szerepre

Szerednyey Béla házassága szó szerint megédesíti az életét, hiszen egy cukrászdinasztiába csöppent bele. A Madách Színház színésze imádja az édességeket, mostanában kicsit sokat is eszik belőle. Szerencsére nem kell aggódnia a plusz kilók miatt, hiszen a sütemények zöme cukormentes. „Nem állíthatom, hogy időnkéntkísértésbe esem, ugyanis folyamatos édességfogyasztónak mondhatom magam” – kezdte a Story magazinnak Szerednyey Béla, akinek a felesége, Szilvi vigyáz az alakjára.

Második házasságával két nagykorú gyermeket is kapott, akik szintén cukrásznak készülnek. „A srácok nem csak ehhez értenek, főzni is tudnak, ami nagyon kényelmes mindannyiunk számára” – meséli a színész, aki azt is elárulta, mennyit változott az élete, mióta találkozott feleségével.

Az esküvővel nagyot változott az életem, belvárosi legénylakásomból kiköltöztem Rákoscsabára, Szilviáék családi házába. Szerencsés vagyok, mert a gyerekek, amikor megismertek, már túl voltak a kiskamasz koron, nem balhéztak semmiért. Elfogadják, hogy én is hozzájuk tartozom, és a párjukkal együtt már hatan üljük körül a nagyasztalt, vagyis nagycsaládos lettem

– mondta a színművész, aki azt is megosztotta a lappal, hogy már nagyon várja, hogy nagypapa legyen, ami szerinte elég viccesnek ígérkezik.

