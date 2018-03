Rubint Rella: ,,Úgy néztem ki, mint egy fiú”

Rubint Rellát Réka unokahúgaként ismertük meg, most viszont már önállóan is megállja a helyét: nagynénjéhez hasonlóan a fitnesz világában találta meg a számításait, és az egészséges étkezésre is odafigyel. Rubint Rellára pár hónapja a szerelem is rátalált, de még sok dolog van, amit nem tudtunk róla. Például azt, hogy gyerekkorában nagyon fiús volt, és nem voltak barátai sem.

„Anya mindig azt mondta, hogy hiába vette nekem a cuki kis szoknyákat, én mindig a bátyám, Roli ruháiban jártam. Állítólag azért nem szerettem a szoknyát, mert mindig elbuktam benne, amikor négykézláb mászkáltam” – kezdte Rubint Rella a 7kornálam! című YouTube-sorozatban. „Volt az oviban egy tábla, ki volt rakva az arcunk. Azt hittem, hogy sok barátom van – oda kellett húzni a strigulákat, akiket a barátainknak gondolunk, de hozzám nem húzta senki” – árulta el a fitneszedző.