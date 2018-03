Friss hírek érkeztek Mészöly Kálmán állapotáról

Mészöly Kálmánt lassan két hónapja kezelik kórházban. A legendás labdarúgót agyvérzés gyanújával szállították kórházba, nemsokára azonban kiderült, hogy kétoldali bakteriális tüdőgyulladása van, továbbá koszorúér-szűkülettel küszködik. Fia, Mészöly Géza azt nyilatkozta, a „Szőke Sziklának” infarktusa volt. Ennek ellenére egy ideig még arról lehetett hallani, hogy március végén hazaengedik őt a kórházból. Ez került veszélybe akkor, amikor Mészöly állapota egy húgyúti fertőzés miatt rosszabbra fordult, most pedig már biztos, hogy ebben a hónapban nem mehet még haza.

A Blikk ugyanis azt írja, Mészöly állapota ismét rosszabbodott, az utóbbi napokban legyengült az immunrendszere és gyomorproblémákkal is küszködött, így egyelőre nem lehet biztosan tudni, mikor térhet majd haza.

„Az orvosok kitenyésztették a baktériumot, és megállapították, sajnos, a gyulladás ott van apu szervezetében. Ezt le kell küzdenie, ám most nagyon legyengült az immunrendszere. Az antibiotikum-kúrától gyomorproblémái is voltak az elmúlt napokban, így az evés is nehézkesnek bizonyult számára. Ez persze nem tett jót a fizikumának sem. Most egyelőre feküdnie kell, de az étvágya már kezd visszatérni” – nyilatkozta a lapnak Mészöly Kálmán fia, Mészöly Géza.

Egyelőre nem tudjuk, mikor jöhet ki a kórházból. Most az a legfontosabb, hogy újra megerősödjön, és folytathassa a számára korábban előírt rehabilitációs programot. Ha azt végigcsinálja, akkor már tesz egy újabb lépést afelé, hogy újra otthon pihenhessen, de a közérzete már jó

– tette hozzá.