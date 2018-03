Judy exkluzív családi fotói a nyaralásról

A Groovehouse, amelynek megannyi slágert köszönhetünk, idén ünnepli 20. jubileumát. Az évek alatt több tucat közönségdíjat nyertek, és mai napig az egyik legkeresettebb zenekarként járják az országot. Judy ezúttal nem mindennapi nyaralást szervezett: családjával és zenekarával Mexikóba utazott, ahonnan szuper képeket küldött.

Ilyen nyaralásra legutóbb 10 éve került sor, amikor Olaszországban töltötték szabadidejüket közösen. A mostani pihenés ráfért a zenekarra, hiszen az előző évben rengeteg koncertet adtak, és a 2018-as év is hasonló jókat ígér, amit az év vége felé egy nagy jubileumi koncerttel ünnepelnek majd. Mexikóban így most igazán a pihenésé volt a főszerep, amit a csapat legfiatalabb tagja, Judy kislánya, Maja is nagyon élvezett, hiszen mindenki az ő kedvében akart járni. A nyaralást a csapat egy pár napos wellnessúttal folytatja, mert a tavasz második felétől indul a koncertszezon, és hamarosan kijön az új Groovehouse-klip is.