Ilyen kép már soha többet nem készülhet a királyi családról

Nem akármilyen fotót kapott egyik olvasónk, aki a brit királyi család nagy rajongója. A kép még 1992-ben készült, és belőle aztán képeslapot is kiadtak. A fotón a királyi család tagjai láthatóak abban az időszakban, amikor Diana és Károly még házasak voltak, csakúgy, mint a később szintén elvált András herceg és Sarah Ferguson. De érdekessége a fotónak az is, hogy Eduárd wessexi gróf – II. Erzsébet legkisebb fia – még szingliként állt a Buckingham-palota erkélyén. A fotón fellelhető II. Erzsébet édesanyja is, ahogyan a hamarosan házasodó Eugénia hercegnő és annak nővére, Beatrice is.