Gáspár Evelin reagált az apjáról szóló hazugságokra

Gáspár Evelin kapott hideget-meleget az édesapja miatt: Gáspár Győző NAV-os ügye hónapokkal ezelőtt kezdődött, és még mindig tapasztalják a negatív utóhatásokat. Az utóbbi napokban körbejárta a sajtót egy hír, miszerint Gáspár Evelin az apja miatt nem kap munkát, de a további pletykákat megelőzve Győzike lánya tisztázni akarta a dolgokat, ezért ment be a Mokkába ma reggel.

„Egy barátnőm mutatta a cikket, amin nagyon meglepődtem. Én sosem nyilatkoztam ennek a lapnak, és egyébként több hazugság is volt benne. Egyrészt pénzügyet tanulok, másrészt az, hogy szemtől szembe azt mondta a munkáltató, hogy azért nem alkalmaz, mert édesapám bűnöző, nem igaz. Persze, közszereplő vagyok, elég megosztó a családom is, fel voltam készülve rá, hogy ez ezzel jár, de hála Istennek azóta kaptam két lehetőséget is, az egyik cég pedig alkalmaz is” – mondta Gáspár Evelin, aki példát akar mutatni azzal, hogy polgári foglalkozással keresi a kenyerét.