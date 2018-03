Ábrahám Edit merészen választott

Ábrahám Edit hatvanegy évesen adta a fejét tangótanulásra. Évek óta dédelgetett vágya volt ellesni az ösztönöket felkorbácsoló, temperamentumos lépéseket.

“Legjobb volna persze Buenos Airesben megtanulni ezt a táncot, de addig is itt van nekem Pálmai Adrienn, aki a Barátok köztben a sminkesem volt. Ő jelenleg táncot oktat. Mindig is szerettem volna argentin tangót tanulni, most jött el az ideje. Még csak az első órán vagyok túl, de rendkívül élvezem” – mondta a Borsnak Ábrahám Edit, aki rendszeresen sportol, ellipszis trénerrel és alakformáló tornával tartja karban a testét, így az óra fizikailag nem megterhelő számára. “Inkább a tartás és a mozdulatok elsajátítása okoz egyelőre némi problémát, de az is menni fog” – folytatta a színésznő, aki korábban, a Szombat esti láz című táncos show első szériájában Angyal András oldalán már belekóstolt abba, hogy milyen ez a tüzes tánc.