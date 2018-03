Kylie Jenner máris elkészítette Stormi első szelfijét – fotók

Nem sokat kellett várni arra, hogy Kylie Jenner elkészítse az első közös szelfit a gyermekével. Nem is egyet, rögtön hármat töltött fel az Instagram-oldalára, a Kardashian lányok féltestvére, aki nyolc hete adott életet első gyermekének. Kris Jenner és Bruce Jenner legfiatalabb lánya, a 20 éves Kylie, többnyire saját sminkmárkájának termékeiről oszt meg fotókat a neten, ám most, az alig két hónapos gyermekét, Stormit is megmutatta a követőinek. Természetesen az anyuka saját rúzsával kifestett ajkaival csücsörít a fotón, de a kislánya azért nagyon cuki!