Shane Tusup az edzéseket is hanyagolja Hosszú Katinka kedvéért

Az elmúlt hetekben több nem várt fordulat is bekövetkezett Hosszú Katinka és Shane Tusup kapcsolatában. Először az derült ki, hogy a páros – akinek novemberben romlott meg a kapcsolata – szünetelteti a válópert. Nem sokkal később már külföldi nyaraláson próbáltak közelebb kerülni egymáshoz, csütörtökön pedig arra is fény derült, hogy párterápiára járnak.

A Bors most azt írja, Tusup a munkáját is beáldozza házassága megmentéséért. Legalábbis erre utal az, hogy az amerikai edzőt egyre ritkábban látják a Duna Arénában tartott Iron Aquatics-edzéseken.

A sok munka közben nem vettem észre, hogy példaképpé kellene válnom, ami korábban belefért, ma már nem fér bele. Elfáradtam, kimerültem

– ezt még januárban nyilatkozta Tusup az Év sportolója-gálán, ahol magyarul kért bocsánatot Hosszú Katinkától. Most úgy tűnik, valóban visszavett a tempóból, ami azért is fontos, mert az edző már a gyerekek szülei szerint is látványosan túlterhelt.

“Nem volt egy csepp pihenőjük sem. A klub irányításával megnövekedtek a teendők, a vállalkozásuk egyre bővült, és minden terhet a vállukra vettek. Shane tartotta kézben a gyerekek, a felnőttek és Katinka felkészülését is. Bár az edzőgárda tehetséges fiatalokból áll, mégsem kész trénerek” – nyilatkozta a lapnak az egyik édesanya.