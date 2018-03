Nagyszabású jótékonysági kampányban vesznek részt a Seven tagjai, Kökény Attila, Freddie, Gáspár Laci, Takács Nikolas, Oláh Gergő, Gitano és Emilio. A kampányt a CauseArt-ot vezető Bombera Krisztina kezdeményezte, és az Igazgyöngy Alapítvány törekvéseit segíti. Célja, hogy minél több egyedi díszítésű termoszbögre találjon gazdára, a befolyt összegből az alapítvány fiatal, hátrányos helyzetű tehetségeit támogatják – olvasható az alapítvány sajtóközleményében.

A mostani „termoszbögrés – élménytombolás” jótékonysági kampányban a CauseArt honlapján egy duplafalú, hordozható, kávés vagy teástermosz vásárolható meg, amelynek dizájnját az Igazgyöngy egyik kis tehetségének, Horváth Viviennek a rajza ihlette. A bevételt az alapítvány hátrányos helyzetű, fiatal tehetségeinek támogatására fordítja, hogy nehéz körülményeik dacára se kelljen lemondaniuk az alkotás öröméről és az álmaik megvalósításáról.

A Seven tagjai nem csupán részt vesznek a kampányban, de felajánlották, hogy az „Igazgyöngy baglyosbögrét” vásárlók közül egy szerencsés páros jegyet kap az április 12-i Aréna koncertjükre. Az élménytombolás termoszbögre nyertese ráadásul a főpróbán is részt vehet a fiúkkal: egész nap „bandázhat” velük, sőt, később akár segíthet is ebben-abban a koncerten, amelyet természetesen a kulisszák mögül is figyelemmel kísérhet, ha van hozzá kedve.

A Seven szerepvállalása nem véletlenszerű: a tagok közül többen is hosszú és küzdelmes utat jártak be a sikerig, miközben nem ritkán szegénység nehezítette az életüket. Az énekesek azonban nem felejtették el, honnan jöttek és milyen kemény munkával válthatták valóra az álmaikat.

Voltak olyan napjaink, hogy úgy feküdtem le este, hogy nem tudtam, másnap reggel tudunk-e menni boltba, vagy meg tudjuk-e venni a gyerekeknek azt, ami kell…. Reggel, amikor felébredtem és elindultam volt, hogy nem tudtam, hogy hova, de elindultam! Volt olyan, hogy segítségre szorultunk, hogy sorba álltunk adományért. Örülök, hogy ma már én is tudok adni

– nyilatkozta a korábban nehéz sorsú Oláh Gergő.

Négy fiútestvérem volt és nagyon szegények voltunk. Kevesen tudják rólam, hogy mennyire szerettem rajzolni, és hogy miért. Úgy éreztem, a rajzaimmal teremtek valamit, valamit a semmiből: egy üres lapon a rajzom nyomán egyszer csak lesz valami. Később sokszor ért az az élmény az életben, hogy amit lerajzoltam tiszta szívemből, az megvalósult… Nagyon örülök annak, hogy az Igazgyöngy Alapítvány támogatja a tehetséges, hátrányos helyzetű gyerekeket. Szeretnénk ehhez mi is hozzájárulni

– mondta el Gáspár Laci.

A „termoszbögrés – élménytombolás” kampányhoz Bombera Krisztina és a CauseArt filmet is készített a Seven tagok részvételével. Kattints a lejátszáshoz!