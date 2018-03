Ördög Nóra egy szál topban mutatta meg bomba alakját

Valljuk be, Ördög Nóra fantasztikusan néz ki – a műsorvezető két gyerek után ugyanúgy fest, mint pályája elején. Nánási Pállal és a gyerekekkel egy vlogot vezetnek, így nemcsak a képernyőn, hanem a neten is hetente láthatjuk. Ördög Nóráéknak hatalmas sikerük van, rajongók ezrei követik figyelemmel a legújabb részeket. A műsorvezető megmutatta, hogy nemcsak anyaként, de nőként is helytáll: legutóbbi fotóján ízig-vérig nő, sok férfi irigyelheti a férjét.

Nóri egy fehérneműmárkának állt modellt, a képek pedig elég jól sikerültek. „Mozgásban vagyok” – írta egyszerűen a fotóhoz, amihez a rajongók is gratuláltak. Többen azt hozták fel, hogy végre egy nő, aki nem csontsovány, és így sokkal nőiesebb is.