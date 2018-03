Miklósa Erika elárulta, miért nem fogadhat örökbe

Miklósa Erika két éve árulta el, hogy első gyermeke mellé még egyet szeretnének örökbe fogadni, eddig azonban valamiért nem teljesült a vágya. Az énekesnő a nehéz körülmények ellenére is kitart, addig is támogatja a gyermekvédő szervezeteket, és ahol tud, segít. Persze, ez nem pótolja a második gyermeket. „Most már a sorsa bízom, hogy lesz-e még egy gyerekünk, hogy adhatok-e egy testvért a lányomnak. Úgy érzem, nem szabad a dolgot erőltetni…” – kezdte a BEST magazinnak Miklósa Erika.

„Két éve várunk rá, hogy megint örökbe fogadhassunk. Ehhez az egész folyamatot újra végig kellett csinálnunk. (…) Több várólistán is rajta vagyunk, de úgy tűnik, nincs gyerek, aki olyan jogi státuszban lenne, hogy hozzánk kerülhessen. Sajnos azt látom, hogy nagyon sokan nem válnak örökbe fogadhatóvá az állami rendszerben, mert a szüleik jogilag nem mondanak le róluk. (…) Ritkán meglátogatják őket, mintha csak kollégiumban lennének” –mondta elkeseredetten a Miklósa Erika, aki azt is elárulta, hogy mindenképp nagyobb gyerekre várnak, hiszen a koruk miatt csecsemőt már nem fogadhatnak örökbe.