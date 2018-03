Kiss Ramónát letörölték az Instagramról

Tegnap délután posztolni szerettem volna az Instagram profilomon, de többszöri próbálkozás ellenére is kidobott a rendszer. Mivel biztos voltam a jelszavamban, így tudtam, hogy nagy a baj. Egyik percről a másikra tudatosult bennem, hogy feltörték a profilomat és mindent töröltek. Tudom, hogy ez "csak" egy internetes felület, de közszereplőként ez egy fontos, hosszú évek munkájával felépített közösségi platform, ahol a több mint 160 ezer követőmmel tudtam kommunikálni.. Nyilván egyik percről a másikra nem lehet visszaállítani a oldalt, de bízom abban, hogy továbbra is Velem lesztek és végigkíséritek az életem fontosabb történéseit. Ezzel a poszttal arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy kiemelten fontos kell, hogy legyen a Ti adataitok védelme is, és hogy egy pillanat alatt tűnhet el minden ha nem megfelelő módon biztosítjátok az oldalatok, profilotok biztonságát! #helloujinstam😏#gyertek #kovessetek #follow #koszonomhogyvelelemvoltatokvagytokeslesztek❤️ #nemsokarajonanyuszi🐰 #remeljukatavaszisvelejon🌷 #puszipacsi✋🏼

A post shared by Kiss Ramóna (@ramona_kiss) on Mar 23, 2018 at 7:43am PDT