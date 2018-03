Csobot Adél ismét várandósan lép színpadra

Köszönöm szépen mindenkinek!🦄🦄🦄🙏🏼 Imádlak titeket!💟💟💟#comet #2017 #loveit #thankyou #girls #fanniflomakeup #holdampflindastylist #sarikatahair #priestonbynoeminagy #sugarbird #princess #myworld

A post shared by Csobot Adél (@adelcsobot) on Dec 16, 2017 at 8:20am PST