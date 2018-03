Te is meglepődsz Berki Krisztián eredeti szakmáján

Berki Krisztián és Hódi Pamela kálváriája, valamit Berki és új szerelme, Mazsi kapcsolata mindennap újabb és újabb cikket szül, egy pár napja azonban nagy a csend. Persze a műsorvezető ugyanúgy posztol és szerepel – többször is egy nap –, de most másra helyezi a hangsúlyt. Legutóbbi fotójával például elárulta, hogy mit is csinálna, ha nem lett volna focista, klubigazgató, aztán híresség.

A legtöbb infó már megvan mindenkinek, azt viszont kevesen tudhatják, hogy Berki Krisztián villanyszerelő volt, mielőtt a celebéletbe csöppent. Nos, mindenesetre érdekes dolog, kíváncsiak lennénk, mennyire esett ki a gyakorlatból.