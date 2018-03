Megvan, mikor indul a Feleségek luxuskivitelben

A Feleségek luxuskivitelben első évada hatalmas siker volt, a műsor által a benne szereplők nagy hírnévre tettek szert. Az eleinte Rubint Réka nevével fémjelzett műsor nagyot ment, így egyértelmű volt, hogy második évad is készül majd belőle. Nemrég megtudtuk, hogy két új feleséget ismerhetünk meg, most pedig az is kiderült, hogy az első évad egyik főszereplőjének, Farkas Ritának a története csupán egy mellékszál lesz a következő szériában.

Az előző évadban megismert filmproducer és színésznő Csősz Boglárka, a színésznő Köllő Babett, a gyermekruha-tervező Smaltig Dalma, a modell Vasvári Vivien, valamint Farkas Rita étterem-tulajdonos mellett újabb két sikeres nő, Yvonne Dederick üzletasszony és barátnője, Polgár Tünde mutatja meg, milyen a magyar felső tízezer fényűző élete. A Feleségek luxuskivitelben előző évadához hasonlóan a legújabb epizódok is heti rendszerességgel kerülnek majd adásba, valamint a luxusfeleségek családtagjai és barátai is felbukkannak majd a műsorban.

Feleségek luxuskivitelben, 2. évad – április 9-től minden hétfőn 21.00-kor a VIASAT3-on.