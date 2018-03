Krausz Gábor először mesél Tóth Gabiról

Elsőként írtuk meg, hogy Tóth Gabi és Krausz Gábor egy pár. A szerelmüket így is jóideig sikerült titokban tartaniuk, ami az ismerősök közösségi oldalakon tett megjegyzéseiből derült ki: őket nem érte meglepetésként, hogy Tóth Gabiék egymásba szerettek. Az énekesnő még néhány hete a BEST magazinnak is úgy mesélt, mintha nem lenne senkije, de általánosságban viszont elmondta, mit vár egy férfitól.

„Ahogy sok mindenben, ebben is konzervatív vagyok. Szeretek egy fiút alaposan megismerni, sokat beszélgetni vele, szeretem, ha udvarol. Kell, hogy valamiféle érzelem kialakuljon közöttünk.”

Ma már más színben tűnnek fel ezek a mondatok, és bár Gabi és Krausz Gábor felvállalták a kapcsolatukat, a magánéletükről eddig nem beszéltek. A Séfek séfe szakácsa most először a Story magazinnak árult el részleteket a mindennapjaikról.

„Én semmi máshoz nem értek, mint a főzéshez. Ha egy nő előtt villogni szeretnék, azt csak a főzési tudományommal tehetem meg. Korábban, ha kétszer főztem valakire, akkor sokat mondok. Most nagyon jólesett, hogy főzhettem Gabinak és magamnak. Csak annyit mondok, ízlett neki.”

Krausz Gábor elárulta, hogy annak idején azért is választotta a szakács szakmát, mert azonkívül, hogy az édesapja ezt tanácsolta neki, arra is rájött, hogy egy főzni tudó férfi könnyebben meghódíthatja a nőket.

„Ez be is jött, erről sokat nem mondanék” – mondta tömören a szakács, aki azért annyit még hozzátett, hogy kiélte magát, a mozgalmas évek után 36 évesen már másra vágyik. Egészen pontosan arra, hogy családja legyen, és azt már régóta tudjuk, hogy az énekesnő sincs ezzel másképpen. Krausz Gábor mesél a arról is, milyen vele élni, és a magánéletéről olyanokat is elárul, amit korábban soha.