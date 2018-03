Ez a csodaszép modell Kállay-Saunders András anyukája

Kállay-Saunders András nemrég tért haza amerikai kalandjáról, amit a jelek alapján sikerrel zárt. Az énekes korábban már többször büszkélkedett a szüleivel: édesanyja magyar, míg apukája amerikai származású. Bár számos alkalommal pózolt már az őseivel, azt még nem láthattuk, hogy az anyukája milyen szép nő volt korábban is. Na, most erre is sor került.

„Az én anyukám régen” – írta Kállay-Saunders András a képhez, amelyen az édesanyja pózol egy angol nyelven íródott divatmagazinban. Kállay Katalinról talán kevesen tudják, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek egyik felkapott magyar szupermodellje és nemzetközileg is sokat foglalkoztatott sztármanökenje volt, akinek divatfotói számos hazai és külföldi magazinban napvilágot láttak.