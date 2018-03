Tóth Verának 130 kilósan is kigyúrt pasijai voltak

A napokban végigszáguldott a neten egy hír egy olyan plus size hölgyről, akinek a férje egy kigyúrt álompasi. Sokan nem értették, hogy foghatott „ekkora halat” a lány, így szükségét érezte, hogy velős választ adjon a kétkedőknek. „Ez a férfi minden domborulatot és kanyarulatot imád a testemen, ráadásul nem mulaszt el egyetlen olyan pillanatot sem, amikor arra emlékeztethet, hogy kívánatosnak és gyönyörűnek talál” – válaszolt Jenna a gyűlölködőknek. Ez ihlette Tóth Verát, aki olyan dolgot vallott be, amit még soha.

„Ma már ekkora kuriózum, hogy a dundi a kigyúrttal egymásba szeret? Míg 130 kg voltam, addig is ilyen pasijaim voltak. Nem is nagyon panaszkodtak semmire. Hagyjuk má’ ezt, na” – írta a közösségi oldalán az énekesnő. Nehéz elhinni, hogy Tóth Vera egykori tényleg 130 kilós volt, most már nyoma sincs a plusz kilóknak.