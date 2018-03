Stohl András balesetéről vallott a lánya, Luca

A táncművész nagyon közel áll az apjához, de bevallotta, hogy voltak olyan időszakok az életében, amikor mosolyszünet volt közöttük. Stohl Luca nemrég édesapja válásáról beszélt, most pedig elárulta, amikor Buci balesetet okozott, nagyon dühös volt rá.

„Dühös voltam akkor és dühös vagyok most is ezért. Nem igazán tudom elfogadni, pedig tudom, hogy ő milyen, miért csinálja ezeket, és miért nem kapcsol be nála a vészfék. Ilyen nem lehet, és ezt megmondtam neki is. És nem feltétlenül maga miatt, hanem a gyerekei és a felesége, az anyukája, a tesói, az emberek miatt” – mesélte Stohl Luca a Joshi, a legjobb barát adásában.