Sass Dani először mesél élete legnehezebb időszakáról

Sass Danit két évvel ezelőtt a Konyhafőnökben ismerte meg az ország, azóta viszont saját brandet épített, rengetegen követik a közösségi oldalakon, nem tűnt el a süllyesztőbe. Ahogy ő fogalmazott, ez tudatos és kőkemény munka eredménye, de az elmúlt években legfeljebb csak álmodott arról, hogy egyszer műsorvezetőként térhet majd vissza. Ez valósággá vált, hamarosan a VIASAT3 Ide süss! című sütiversenyében láthatjuk őt viszont.

“Szerintem mindannyian várunk egy bizonyos telefonhívásra az életben, nekem ez volt az a hívás. A műsor producere keresett meg, hogy mi lenne, ha ennek a műsornak az egyik műsorvezetője lennék. Aztán, amikor megtudtam, hogy Hajós Andrással leszek párban, akkor kapkodtam a levegőt. Nagyon örültem, hogy ő igent mondott, bár féltettek tőle. Ő egy nagyon jó szakember, de vagy nagyon kedvel és nagyon tud veled együtt dolgozni, vagy nagyon nem. Nyilván azért életem első televíziós műsorvezetése kapcsán mély nyomot hagyott volna, ha nem tud velem együtt dolgozni” – mesélte az NLCafénak az Ide süss! sajtótájékoztatóján. Végül Sass Dani és Hajós András jól működtek együtt, igazi csapatként dolgoztak. Dani kezdőként úgy érezte, biztos, ami biztos, korábban érkezik, alaposan megtanulja az adásmenetet.

“Nagyon könnyen alkalmazkodó típus vagyok, jó társasági embernek tartom magam, András is ilyen és nagyon jóban is lettünk. Neki nagy segítség volt, hogy tudott rám támaszkodni az adásmenettel kapcsolatban, ezért mi baromi jól működtünk együtt, szerintem. Remélem, ezt a nézők is látják majd.”

Jó hangulatú volt az Ide süss! forgatása, és a nézők nem veszik majd észre azt sem, hogy Sass Dani élete egyik legnehezebb időszakát élte.

“Nekem a 2017-es év nehéz volt. Például, életem legboldogabb napja életem legborzalmasabb napjává vált estére és nagyon jókor jött a műsor. Nem volt terhes egyik pillanat sem és mindannyiunknak életmentő volt volt az Ide süss!, mindenkinek egy kicsit a saját magához való visszatalálás volt. A műsor közben meg eleve nem lehetett nem jó kedvünk, mert ott volt 12 csodálatos ember, akik azon dolgoztak, hogy bennünket elkápráztassanak. Jó, hogy ebben a műsorban nincs ármánykodás, az azért rajtunk is nagyon sokat segített.”

Hogy pontosan mire gondolt, amikor élete legborzalmasabb napjáról beszélt, az most már nem titok. Először mesélt róla, mert most már úgy érzi, sikerült új fejezetet nyitni.

“Amikor felhívtak a műsor kapcsán, akkor elképesztően boldog voltam, de édesapám aznap került kórházba, aki viszonylag sok ideig bent volt, olyan állapotban, hogy nem is tudtam vele beszélni. Gyakorlatilag nem is tudtam elmondani mindenkinek a családból az örömömet, hanem csak majd rá 3-4 héttel később. Életem legboldogabb napja akkor lett életem legpokolibb napja is. A forgatásokat úgy csináltam végig, hogy ez tényleg nagyon nehéz időszak volt. Érdekes, hogy egy-két hónapig nem is beszélgettünk a műsorról, és ők igazán most kezdték megérteni, amikor már kézzel fogható, hogy min is dolgoztam akkor. Most elképesztően büszkék.”