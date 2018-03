Ő Gönczi Gábor partnere, de még van vele munka

Hamarosan indul a Nagy Duett hatodik évada, és néhány név nemrég már kiderült. Pontosabban, négy énekes már biztosan versenybe száll, vagyis: Takács Nicolas, Wolf Kati és Tóth Andi mind azon lesznek, hogy a Nagy Duettet megnyerjék a partnerükkel. Ők mind az RTL Klub X-Faktorában tűntek fel korábban, a negyedik énekes pedig Gönczi Gábor lesz. Ez ugyan okozott egy kis zavart, hiszen az utóbbi időben leginkább a Tények hírolvasójaként szerepel, de azt már régóta tudjuk róla, mennyire fontos az életében a zene. Korábban a Story gálákon is fellépett, rengeteg koncertet adott már, most pedig vasárnaponként élőben mutathatja meg, milyen énekes.

Gönczi Gábor sem tudta eleinte, kivel áll színpadra, de a párja hangjától sem ájult el:

Ebből még nem tudtuk kitalálni, kiről lehet szó, aztán jöttek a részletek, amiből mondjuk csak akkor lehet kitalálni, kiről van szó, ha tényleg ismered már az illetőt, de lássuk.

Ezek szerint Gönczi párja a Nagy duettben:

szereti a spenótot

egyszer őt választották az ország legszexisebbjének

kedvenc színésze a Sherlock Holmes sztárja

első vers, amit megtanult Kányádi Sándor költeménye, a Margaréta

egy sorozatban szerzett országos hírnevet.

Nekünk az első tippünk Kárpáti Rebeka volt, bár az öt részletből legfeljebb az utolsó és a második volt segítség. Na meg persze, az ének részletből nagyjából a korát be lehetett lőni, de ez is csalóka tud lenni. Kíváncsiak vagyunk, ti mit gondoltok. Ehhez itt egy kis segítség is, lentebb pedig a szavazással kiderül, mit gondol az olvasók többsége: