Muri Enikő: „Naiv vagyok ehhez a világhoz”

Muri Enikőt az Ázsia Expressz miatt menesztették az Operettszínházból, ami eléggé összetörte. A versenyből hamar kiestek Fésűs Nellyvel, a szerepeit pedig elvették tőle, így már csak a zenélés maradt számára. Zoltán Erika a Sugarloaf-ot látta vendégül a Sláger TV-n, akik 23 éve színesítik a magyar zenei palettát. Több énekesnőváltás után egy éve Muri Enikő erősíti a csapatot, aki nagyon büszke, hogy egy ilyen nagy múltú bandában énekelhet.

„Egy éve tart a közös zenélés, szerintem teljesen beépültem a zenekarba, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Amennyire spontán jött az ötlet, annyira jól alakult a dolog – kezdte az énekesnő, aki komoly stílusváltáson esett át, és teljesen más arcát mutatja a színpadon. – Ebben a formációban mutathatok mást is, mint eddig, aminek nagyon örülök. Az elmúlt 23 évben a Sugarloaf volt az a zenekar, akik mindig merték vállalni azt, ami más, megosztó. Ez volt az, ami annyira megtetszett bennük. Vadabb lett a stílusom, de ez nem jelenti azt, hogy emberileg is totálisan megváltoztam. Ez egy karakter, amit színpadra viszek, és imádom. Mint Muri Enikő visszahúzódó vagyok, kicsit még mindig naiv ehhez a világhoz, de ezt most nagyon élvezem, mert csinálhatok valami mást is, ami nem teljesen én vagyok. Ez egy olyan énem, ami eddig még rejtőzködött” – tette hozzá Muri Enikő.