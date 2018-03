Fluor Tomi inspirálta Istenes Bence tetkóját

Istenes Bence a Borsnak mesélt legfrissebb tetkójáról, ami egy digitális órát ábrázol a bal csuklóján. Istenes követői több száz kommenteben találgatták, mit jelenthet a 00.10 a mintában – többen Istenes kisfiának születési időpontjára tippeltek, rosszul.

“Az órán látható szám az én születési időpontom. Semmi misztikus oka nincs, hogy ezt magamra tetováltattam, egyszerűen csak tetszett ez az óra, amibe pedig nyilvánvalóan egy időpontot is bele kellett tetováni, én meg arra gondoltam, hogy akkor ez az én születési időpontom legyen” – mondta a lapnak a tévés, de a legérdekesebb részre csak ezután tért rá.

Ugyanis az óra mellett jól látható cápának is története van, nem is akármilyen. “A cápát Fluor miatt rakattam fel, ez a kedvenc állata. Épp kint van nálam látogatóban Kölnben, itt látta meg, hogy rám került a minta. Konkrétan elsírta magát, amikor észrevette, nagyon cuki volt. Most ő is gondolkodik, hogy magára tetováltatja az én kedvenc állatomat” – avat be a barátság részleteibe Bence.

Első gyermekét egyébként egy kis herceg tetoválás szimbolizálja a jobb felkarján, de Istenes Bence születendő második kisfiát is meg fogja örökíteni a bőrén valamilyen formában.