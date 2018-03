Teste miatt piszkálják Selena Gomezt

Selena Gomez tavaly életmentő műtéten esett át, veseátültetése volt az énekesnőnek. A most napvilágra került, friss lesifotókat sorra azzal adták el, hogy a napozó Gomeznek látszik a sebhelye a képeken, a kommentelők szerint még néhány kilót fel is szedett. Justin Bieber exének azonban elege lett abból, hogy még egy életmentő műtét után is a testét analizálják a fotósok és a kommentelők, így egy videóban üzent az embereknek.

„A szépség mítosza” – írta a videó alá. Selena Gomez szerint a fizikai tökéletességhez való rögeszmés kötődés egy olyan csapdába ejti a modern kor nőjét, amelyben folyamatosan ott van a reménytelenség és az öngyűlölet. Szerinte a társadalom nem tud mit kezdeni a tökéletlenséggel. „Úgy döntöttem, hogy vigyázok magamra, és nem akarok senkinek semmit bizonyítani” – folytatta.