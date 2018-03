A Szex és New York sztárja kormányzó lenne New Yorkban

Cynthia Nixon, a Szex és New York sztárja elindul a New York-i kormányzóválasztáson. Az 51 éves színésznő, aki a sorozatban Mirandát alakította, ezt a Twitterén jelentette be egy videóval.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) March 19, 2018

Nixon ezzel a 2011 óta hivatalban lévő demokrata Andrew Coumo ellen indul majd, aki így párton belüli ellenfelet kap.

Cynthia Nixon nyíltan vállalja homoszexualitását. 2012 óta házasságban él Christine Marinonival, aki egy hónappal ezelőttig a New York-i polgármester, Bill de Blasio mellett dolgozott.

Ha megválasztják a színésznőt, ő lenne New York első női, valamint első nyíltan homoszexuális kormányzója.

(BBC)