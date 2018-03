Megvan, hol temetik el Stephen Hawkingot

Stephen Hawking gyászszertartását március 31-én, szombaton tartják az angliai Cambridge-ben. A szertartást befogadó Egyetemi Templom közel van a Gonville & Caius kollégiumhoz, ahol Hawking 52 éven át tanított. A szertartás nem nyilvános, a család tagjait, barátokat, rokonokat hívtak meg.

The funeral of Professor #StephenHawking, a Fellow of Caius for over 52 years, will take place @GreatStMarys, the University Church in Cambridge, on 31 March 2018 at 2pm. The private service will be "both inclusive and traditional". Read more here: https://t.co/PYhMGb6z85 pic.twitter.com/HLuMEsmJxn