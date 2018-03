Ringo Starrt lovaggá ütötték

A Liverpoolból származó, de Los Angelesben élő 77 esztendős Sir Ringo Starr a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért került fel az uralkodó által újév alkalmából magas elismerésben részesítettek listájára, amelyet még tavaly decemberben hoztak nyilvánosságra.

Starr, valódi nevén Richard Starkey 1962-ben csatlakozott Paul McCartney-hoz, George Harrisonhoz és John Lennonhoz, elfoglalva a Beatlesből éppen távozó dobos, Pete Best helyét. A dobolás mellett alkalmanként énekelt is, egyebek között a Yellow Submarine és a With a Little Help from my Friends című számokban.

1988-ban Beatle-ként, majd 2015-ben szóló előadóként is beiktatták a clevelandi Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Starr egykori zenésztársa, a 75 éves Sir Paul McCartney, a Beatles volt dalszerzője és basszusgitárosa 21 évvel ezelőtt kapta meg a lovagi címet. A Beatles testületileg már 1965-ben a Brit Birodalom Rendjének tagja címben részesült, de Sir Paul McCartney és Sir Ringo Starr lovagi rangja ennél is jóval magasabb uralkodói kitüntetést jelent. Starrt, aki Richard Starkey-ként szerepel a lovagi címben részesítettek listáján, de a királynő engedélyezte számára a Sir Ringo változat használatát, Vilmos herceg ütötte lovaggá a Buckingham-palotában megrendezett keddi ceremónián.

„Nem tudom, hogyan kell pontosan használni ezt a címet” – mondta a zenész a BBC riporterének az ünnepséget követően, majd hozzátette, „de maguktól elvárom, hogy ezentúl ezt használják”.