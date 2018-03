Kiverte a biztosítékot Orbán Ági bejegyzése

Orbán Ági nevét A Konyhafőnök harmadik évadában ismerte meg mindenki – a végén feltette az i-re a pontot, és Sass Dani ellen győzedelmeskedett a döntőben. Ági a terveiről is mesélt a verseny után, egy állatfarmot szeretett volna, és egy saját konyhát, utólag valószínűleg mindkettő bejött. A Konyhafőnök-győztest sokan követik a közösségi oldalán, most azonban úgy tűnik, szerzett magának pár gyűlölködőt is – ami egyébként nem csoda, a legújabb posztját látva.

A nyúlfeldolgozás felhívására rengeteg utálkozó hozzászólás érkezett. Orbán Ági próbál minél többre személyes választ adni, de azért írt egy összegzőt is.

Ági a bejegyzés végén arra utalt, hogy ez az egész poszt ironikus, nem komolyan gondolta, sokan úgy kapták fel a vizet, hogy nem értelmezték az írást.