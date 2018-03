Kiszel Tünde 20 évet fiatalodott

Kiszel Tünde és Donatella pár hónapja együtt szerepeltek a Pénzt vagy éveket! adásában, ahol egyébként a műsor végére elbukták az összes pénzüket. Mindketten nagyon szórakoztatóak voltak, Kasza Tibi is megjegyezte, hogy jellemben és külsőre is hasonlítanak egymásra. Ezt írta Kiszel Tünde egyik rajongója is Tünde legfrissebb fotójához, ahol tényleg eléggé fiatalnak látszik.

Nem kizárt, hogy a naptárdíva egy fiatalító applikációt használt, amivel egyébként nincs egyedül, nemrég Tilla és Majka is töltöttek fel olyan fotót, amivel photoshoppolták magukat.

Kiszel Tündét csak ritkán látjuk smink nélkül, de azt megállapíthatjuk, hogy anélkül sokkal fiatalosabb. Naponta oszt meg képeket magáról, pár hónapja egy esküvői fotót is posztolt Tündi, amin amúgy egészen úgy fest, mint azon a képen, amit most töltött fel.