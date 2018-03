Ikertornyok: magyar sztárok külföldi hasonmásaiból szemezgettünk

A nemzetközi sztárvilág nagy ikertornyait már jól ismerjük, de nem kell a tekintetünket folyton rajtuk nyugtatnunk ahhoz, hogy neves hasonmásokat lássunk. Ha fél szemmel az itthoni hírességeket figyeljük, rögtön feltűnik, hogy akadnak életre szóló párhuzamok köztük és egyes külföldi nagyságok között is, máskor pedig egy-egy hazai celeb egy adott életszakaszában vagy akár csak egy jól elkapott pillanatában emlékeztet egy ismert amerikai vagy mondjuk brit emberre. Nézzük a legemlékezetesebb párosokat!

Wolf Kati és Celine Dion

A magyar énekesnőt kezdettől fogva gyakran hasonlítják kanadai kolléganőjéhez, és nemcsak azért, mert ugyanolyan nagy a hangterjedelme. Persze biztos sokat nyom a latban az is, hogy ugyanazon a pályán vannak, és egyformán tehetségesek, de ha egymás mellé tesszük a fotóikat, azok egyetlen hang nélkül is magukért beszélnek.

Hernádi Judit és Susan Sarandon

Inkább „egyszerű” testvérpárnak tűnnek, mint ikreknek, de ha így nézünk rájuk, nagyon nehéz kiverni a fejünkből, hogy van valami közük egymáshoz. Tekintetükön, szerencsés alkatukon és korukat sokszorosan meghazudtoló, fantasztikus formájukon túl úgy általában a kisugárzásukban is van valami, amitől határozottan emlékeztetnek egymásra.

Mihalik Enikő és Susan Sarandon

Az érdekes ebben az iménti, nagyon is kézenfekvő párhuzamban az, hogy bár Hernádi Juditot és Mihalik Enikőt nem nagyon jutna eszünkbe összehasonlítani, ezen a fiatalkori fotóján a többnyire Hernádira emlékeztető Susan Sarandon kifejezetten olyan, mintha Mihalikot látnánk. Talán az amerikai színésznő változott ennyit?

Mihalik Enikő és Jodie Foster

Persze az is lehet, hogy inkább Mihalik Enikő nagy kaméleon. Ezen a Playboynak készült képén ugyanis már nem a dögös Susan Sarandonra emlékeztet, hanem a fiatal Jodie Fosterre A bárányok hallgatnak idejéből, még ha a kétszeres Oscar-díjas színésznő nem volt is soha az a típus, aki a férfimagazinnak fotóztatta volna magát.

Hujber Ferenc és Robbie Williams

A férfiaknál is megtalálhatjuk a párhuzamokat. Bár korábban nem feltétlenül fogadtunk volna erre nagy összegben, negyvenes éveire Hujber Ferenc például egészen elment Robbie Williams-irányba, főleg ami a tekintetét és a mimikáját illeti. Lehet, hogy ez inkább fejben dől el – mindketten tudnak ugye meglepően viselkedni –, de a hasonlóság kétségtelen.

Rékasi Károly és Tom Cruise

Szintén meg kellett érnie hozzá mindkettőjüknek, és itt is leginkább a mimikában, főleg nevetésnél és kérdő arckifejezésnél ütközik ki, de a múlt hónapban gázolójával szemtől szemben álló Rékasi Károly és a kétarcú Tom Cruise is egymásra üt. A kapcsolatot külön érdekessé teszi, hogy hosszú ideje a Barátok közt sztárja az amerikai színész szinte állandó magyar szinkronhangja is.

Kocsis Tibor és Seann William Scott

Ilyen jellegzetes szempárok és tekintetek birtokában történhetne tulajdonképpen bármi az X-Faktor második évadában győztes Kocsis Tibor és az Amerikai pite-filmekben ismertté vált Seann William Scott arcán, mindenhogyan hasonlítanának egymásra, de a többi vonásuk közt is akad olyan, amivel egymást idézik.

Thylane Blondeau és Palvin Barbara

Ez a hasonlóság már-már közmondásos: évekkel ezelőtt csodálkoztunk rá először, hogy a tizenhetet áprilisban betöltő francia modell mennyire hasonlít magyar kolléganőjére, azóta pedig barátnők is lettek Palvinnal, sőt mindkettőjüket szerződtette a L’Oréal. Blondeau néha még egy-egy jellegzetes palvinos grimasszal is megpróbálkozik, ha valamilyen eseményen fotózzák, nyilván nem véletlenül.

Horváth Éva és Lauren Goodger

A hazájában leginkább realitykből ismert brit Lauren Goodger mára teljesen eltorzította magát a plasztikai beavatkozásokkal, de ha valamelyik régi fotóját nézzük, rögtön szembeötlő, hogy természetes(ebb) valójában mennyire emlékeztetett Horváth Évára. Szerencse, hogy kettőjük közül a magyar műsorvezetőnő őrzi a régi formáját.

Tóth Gabi és Meryem Üzerli

A magyar énekesnő és a Szulejmánban Hürremet alakító török származású német színésznő hasonlósága is közismert. Tóth Gabi figyelmét még az X-Faktor forgatásai alatt hívták fel rá a sminkesek, hogy mennyire emlékeztetnek egymásra, és a sztár ezután nagy rajongója is lett a sorozatnak. (Külön érdekesség, hogy egy véletlenül Hürremet idéző fotó erejéig még Cserpes Laura is beállt az ikertornyok közé.)