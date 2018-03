Pénz helyett szerelmet nyert az Áll az alku játékosa

Dóra az Áll az alku tegnapi adásában az „újra játszhat” feliratot találta a bőröndjében, így a közeljövőben egyszer majd újra megpróbálhatja elvinni az 50 milliós táskát. Ma viszont kiderült, hogy a lány egyáltalán nem szomorú, hiszen a forgatáson rátalált a szerelem.

Dóra egy másik játékostársával együtt vendége volt a Fem3 nevű tévécsatorna reggeli műsorának, ahol többek között beszélt a vetélkedő forgatásáról is. Elmondta, hogy már most rengeteget nyert a műsorban, ugyanis a forgatások alatt összejött az egyik játékostársával, Zolikával, akivel azóta is egy párt alkotnak.