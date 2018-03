Újabb részlet Berki balesetéről – megszólalt egy szemtanú

Berki Krisztián és szerelme, Katona Renáta egy autóbaleset részesei voltak a minap. Azt megtudhattuk, hogy csak ketten ültek a kocsiban, a műsorvezető lánya, Nati már nem volt velük. Berki Krisztián luxusautójába egy busz csapódott, szerencsére – az anyagi káron kívül – nem történt komolyabb baj.

„Volt már olyan közúti balesetem, ahol nem hívtam rendőrt, viszont később vita alakult ki a felelős személyét illetően. Így ennek elkerülése végett most kértem a rendőri intézkedést. Akkor megfogadtam, hogy akármi is történik, mindig igénybe fogom venni a rendőri intézkedést. Erre buzdítanék mindenkit még akkor is ha magával a miniszterelnökkel ütközik” – nyilatkozta a Blikknek Berki. Egy kicsivel ezelőtt viszont napvilágot látott egy hír, miszerint nem éppen úgy történt a baleset, ahogy azt a műsorvezető elmesélte. A cikkből Hódi Pamela fotójánál idézett egy rajongó, aki teljesen véletlenül került bele a sztoriba.

Fontos kihangsúlyozni, hogy Pamela tényleg véletlenül folyt bele az egészbe, az egyik követője pont őt találta meg az idézettel, amit a TWN.hu-tól vett át. Azt is felhozta a kommentelő, hogy Katona Renáta képéhez is írt, csak Mazsi nem sokkal utána letiltotta, illetve letörölte a hozzászólást. „Mazsi Drazsi engem le is tiltott, mert nem bírta a kőkemény kritikát, amit írtam neki! Brutál lekezelő az a nő a válaszaival (…)” – írta a dühös rajongó.