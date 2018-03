Pintér Tibi tortás cirkuszáról Karafiáth Orsinak is van véleménye

Nem mindennapi meglepetéssel kedveskedtek Karafiáth Orsolyának a Budapesti Operettszínház művészei kollégái szombaton, a költőnő Macskadémon című előadásának bemutatója után. Az ünneplés egy bizonyos pontján Pintér Tibor ugrott elő egy hatalmas tortából.

Ott a helyszínen mindenki csak mosolygott egyet, és értette, hogy ezt már nem az előadás része, ám az erről megjelent képekhez, cikkekhez nem éppen kedves megjegyzések érkeztek. A legkevesebb az volt, hogy vajon Pintér Tenya szed-e valamit, de egészen odáig ment a történet, hogy ezért nem szabad az Operettbe járni és halott az egész színházi kultúra. Karafiáth Orsi úgy érezte, van mit mondania ezzel kapcsolatban.

“Zavar, hogy ez lett egy tréfából. Az egész csak egy kedves meglepetés volt a premieremre, Homonnay Zsolttól, akinek Tenya a kollégiumi szobatársa volt a Színművészetin. Előző este viccesen megjegyeztem, hogy ha már egy musical, akkor az egész semmit sem ér, ha Tenya nincs ott, mert mostanában a musicalek kapcsán az ő neve merült fel a legtöbbször. Hát elhozták nekem a többiek.”

Orsi szerint hiba a történteket halálosan komolyan venni, és őt is megdöbbentette a rengeteg negatív megjegyzés, különösen azok, amelyek összemosták az Operettes előadásokat a tortás produkcióval.

“Tenya sem vette magát komolyan, iszonyú jófej volt, hogy bevállalta az egészet. Ilyet csak egy csupaszív, rendes ember csinál, a legtöbben nemet mondtak volna erre a felkérésre. Tenya viszont utánam olvasott, kiderítette, hogy szeretem Elvist és az ő egyik dalára adta elő az egyik versemet. Ennyi az egész, és nem több.”

Karafiáth Orsi azért is szeretett volna erről beszélni, mert úgy érzi, Pintér Tibor végső soron miatta került kereszttűzbe. Saját bőrén is tapasztalta már, milyen, amikor lenézik, amit csinál. Nemrég egy jó nevű lap Orsi egyik regénye kapcsán jegyezte meg, hogy nem értik, mit keres a musicalével az Operettben, mintha az nem lenne egy igényes műfaj. Pedig az írónő szerint ez egyáltalán nem könnyű műfaj, a versek, a regények vagy éppen a dalszövegírás mind egyfajta kihívás, ha jól akarja valaki csinálni. Novellája most az Operettszínház Kálmán Imre Teátrumában életre kelhetett musical formájában, Bella Máté zenéjével, olyan sztárokkal, mint Oszvald Marika vagy Homonnay Zsolt és Peller Anna.

“A Macskadémon már önmagában egy abszurd dolog, orfeumi környezetben egy „albérleti revü Göttinger Pál rendezésében. Hálás vagyok, hogy a színház lehetőséget adott, hogy életre keljen az írásom. Abszurd az egész történet és a színpadra állítás is és hiszem, hogy nagyon szórakoztató, amit a közönség szeretni fog. Ezért szeretném azt is megfordítani, ahogyan az emberek Pintér Tiborról vélekednek. Ő egy nagylelkű és lelkes ember, önazonos figura, mégis kit bánt ő ezzel? Kitől veszi el a helyet? Ahogy György Péter írja, fontos a katarzis ereje, Tenya pedig megteremtett egy olyan közönséget, akik élvezik az előadását, jól szórakoznak rajta, energiát ad nekik. Egyfajta sznob elzárkózás tünete, hogy lenézzük és leszóljuk. Szóval, csak azt mondom ezzel: Hajrá Tenya!”

Jelenetek az abszurd Macskadémonból: