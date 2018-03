Megyeri Csilla megmutatta az anyukáját

Megyeri Csillával nagyot fordult a világ az Ázsia Expressz óta, megismerik az utcán, folyton megállítják, és közös fotókat készítenek vele. Persze a felkérései is megsokszorozódtak, többször szerepelt már a Micsoda Nők! adásaiban is, és nemsokára a vlogja is beindul. Azért a sok munka mellett a pihenésre is kell időt szánni, a minap például az édesanyjával volt, együtt töltöttek egy napot.

Anyás nap❤️ CSiLLa MEGYERI (@csillamegyeri) által megosztott bejegyzés, Márc 18., 2018, időpont: 10:15 (PDT időzóna szerint)

Megyeri Csilla családjáról egyelőre nem sokat tudunk, csak Zsoltit ismerhettük meg az Ázsia Expressz alatt. Most, hogy elkészül a saját YouTube-csatornája, valószínűleg a família többi részét is megismerhetjük majd.